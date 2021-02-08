İstanbul Havalimanı görevlileri, Kırgız yolcunun doğumunu anlattı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Havalimanı görevlileri, Kırgız yolcunun doğumunu anlattı Açıklaması

08.02.2021 15:43
İstanbul Havalimanı görevlileri, Kırgız yolcunun doğumunu anlattı Açıklaması, System.String[]

İstanbul Havalimanı görevlileri, Kırgızistanlı yolcu Mukhamadal Ismaılov'un havalimanında gerçekleşen doğumuna tanıklıklarını anlattı.

İstanbul Havalimanı görevlileri, Kırgızistanlı yolcu Mukhamadal Ismaılov'un havalimanında gerçekleşen doğumuna tanıklıklarını anlattı.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinden tarifeli uçakla aktarmalı Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Kırgız yolcu Ismaılov, dün akşam Dış Hatlar Terminali Transfer Bölümü'nde İstanbul Havalimanı sağlık biriminin müdahalesiyle bebeğini dünyaya getirdi.

Kırgız bebek, İstanbul Havalimanı'nda doğan ilk bebek olarak kayıtlara geçti.

İGA Terminal Nöbetçi Operasyon Müdürü Nejdet Taşçı, doğumun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Transfer Bölümü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.30 sıralarında, operasyon merkezinden Rusya'nın Saint Petersburg kentinden tarifeli uçakla gelen bir yolcunun doğum sancısı bulunduğuna yönelik haber verilmesi üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Hemen sağlık birimlerine haber verdiklerini anlatan Taşçı, sağlık birimlerinin vakaya müdahale etmek için kısa sürede olay yerine geldiklerini ifade etti.

Taşçı, "Sağlık birimlerimiz 2 dakika içinde vakaya müdahale etti. Havalimanındaki ilk bebek doğdu." diye konuştu.

"Sağlık ekipleri 2 dakika içinde olay yerine geldi"

Şafak Sağlık Grubu İstanbul Havalimanı Başhekimi İbrahim Ethem Menekşe, sağlık ekiplerinin ihbarı alır almaz yaklaşık 2 dakika içerisinde olay yerine geldiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Sağlık ekiplerimiz durumun önemini bilerek annemize bu alanda hemen müdahale etmişlerdir. Sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmiştir. Annemize ve bebeğimize gerekli müdahaleler yapılmıştır. Daha sonra ambulansımızla annemiz, bebeğimiz ve babası, 2 personelimizin refakati eşliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilmişlerdir."

Menekşe, görevlilerce kendilerine ihbar geldiğinde doğum eyleminin başladığını ve ekiplerin kısıtlı bir zaman dolayısıyla sahada doğum yaptırmak gerekliliği oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bebeğimiz sağlıklı bir şekilde alanda doğduktan sonra da gerekli müdahaleler hızlıca yapılarak daha ileri tetkikler için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Bebeğimiz ve annesi şu anda sağlıklı bir şekilde kontrol altında bulunuyor."

"Bu İstanbul Havalimanı'nda bir ilk oldu"

Menekşe, daha önce ekip olarak havalimanında böyle bir deneyim yaşayıp yaşamadıkları sorusuna, "Bu İstanbul Havalimanı'nda bir ilk oldu. Yani buradaki ilk bebeğimiz oldu." şeklinde cevap verdi.

İHL Terminal Operasyon Yardımcısı Reyhan Arı, İstanbul Havalimanı'nda ekip olarak ilk kez böyle bir olayı yaşadıklarını, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenince mutluluklarının katlanarak arttığını söyledi.

İstanbul, Ankara, Rusya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı görevlileri, Kırgız yolcunun doğumunu anlattı Açıklaması - Son Dakika


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