İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika

İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde

18.03.2021 12:21
İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde, System.String[]

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) Avrupa'da gerçekleştirilen uçuş verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL)  Avrupa'da gerçekleştirilen uçuş verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı Paris Charles de Guella ve Frankfurt Havalimanları takip etti.

Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleştirilen uçuş sayılarını değerlendiren EUROCONTROL, dün belirli havalimanlarında gerçekleştirilen uçuş sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz ay Avrupa'nın zirvesinde olan İstanbul Havalimanı dün gerçekleştirilen 550 uçuşla ilk sırada yerini aldı. İstanbul Havalimanı'nı 460 uçuşla Paris Charles de Guella Havalimanı, 401 uçuşla Frankfurt Havalimanı, 394 uçuşla Amsterdam Havalimanı ve 346 uçuş ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti.


Frankfurt, İstanbul, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 13:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı günlük 550 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei