İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu 'deprem' gündemi ile toplandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı mart ayı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi karar alındı.

İstanbul Havalimanı mart ayı olağan Güvenlik Komisyonu Toplantısı, video konferans aracılığıyla İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Havalimanı'nda görev yapan resmi ve özel kurum ile kuruluş yöneticileri katıldı. Toplantıda İstanbul Havalimanı'ndaki genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi karar alındı. 17 Ağustos 1999 yılındaki deprem sırasında yurt dışından uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen yardımların dağıtımı ve sevki sırasında yaşanan sorunların benzerinin yaşanmaması adına İGA öncülüğünde tüm kamu kurumlarının ve diğer paydaşların katılımıyla hazırlanan deprem eylem planı ele alındı. Kurumların ve paydaşların görüşlerine açılan taslak, gelecek görüşlere göre son halini alacak. Her türlü detayın düşünüldüğü eylem planında, havalimanında operasyonların aksamadan devam etmesi ve gelen yardım ekiplerinin enkaz bölgelerine sevkine kadar tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar ele alındı. - İSTANBUL