İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, eylül ayı olağan toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın başkanlığındaki toplantıya, havalimanında görevli resmi ve özel kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.
Toplantıda, İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş talepleri değerlendirilerek, genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra pandemi tedbirleri kapsamında bir dizi kararlar alındı.
Kaynak: AA
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