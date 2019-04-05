Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi

İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Haber: İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA 

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na bu gece başlayacak 'Büyük Taşınma" öncesi İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi. "Büyük Taşınma" gece saat 03.00'da başlayacak ve 45 saat sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:39 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, DHA, İstanbul, Güncel
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