İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi
36 dakika önce
Taşınması sonrası seferlerin sürdüğü yeni havalimanında, apron ve terminal bölgesine ait görüntüler helikopterden çekildi.
Taşınması sonrası seferlerin sürdüğü yeni havalimanında, apron ve terminal bölgesine ait görüntüler helikopterden çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:31
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