Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

26 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nın ana terminali, önündeki alan, uçak taksi yolları, körükleri, kulesi ile apronu drone ile görüntülendi.

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nın ana terminali, önündeki alan, uçak taksi yolları, körükleri, kulesi ile apronu drone ile görüntülendi.
Büyük taşınmanın ardından 6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteyle hizmet veren, Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden İstanbul Havalimanı'nda seferler yoğun şekilde ve aralıksız sürdürülüyor.
Havalimanı işletmecisi İGA tarafından havalimanı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ana terminal, havalimanı önündeki alan, uçak taksi yolları, körükler, kule ile apronun günün değişik saatlerindeki kayıtları yer alıyor.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük" iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi! Dünyanın en iyi 10 otelinden biri İstanbul'da Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 14:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]