İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi - İstanbul
26 dakika önce
Taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.
Taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul
Havalimanı havadan görüntülendi.
Taşınması sonrası ilk uçuşun dün Ankara
'ya yapıldığı havalimanında seferler devam ediyor.
İç ve dış hat yolcuları, kontuarlarda bilet işlemlerini yapmalarının ardından sefer saatini bekleyeceği terminallere yönlendiriliyor.
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA da havalimanını havadan görüntüledi.
Helikopterle yapılan çekimlerde apron ve terminal bölgesini ait fotoğraflar ile video yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:53 Kaynak: AA
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