Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi - İstanbul

İstanbul Havalimanı Havadan Görüntülendi - İstanbul

26 dakika önce

Taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

Taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.

Taşınması sonrası ilk uçuşun dün Ankara'ya yapıldığı havalimanında seferler devam ediyor.

İç ve dış hat yolcuları, kontuarlarda bilet işlemlerini yapmalarının ardından sefer saatini bekleyeceği terminallere yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA da havalimanını havadan görüntüledi.

Helikopterle yapılan çekimlerde apron ve terminal bölgesini ait fotoğraflar ile video yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:53 Kaynak: AA

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