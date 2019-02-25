İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için başvuru yapıldı
2 saat önce
Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Kolin İnşaat
'ın İstanbul
Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:00
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Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
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