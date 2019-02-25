Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için başvuru yapıldı

İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için başvuru yapıldı

2 saat önce

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için başvuru yapıldı, System.String[]
Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:00 

Kolin İnşaat, İstanbul, Ekonomi
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