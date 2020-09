İstanbul Havalimanı'ında İç Hatlar özel yolcu salonu hizmete girdi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunu bir üst düzeye çıkarmak için Dış Hatlardan sonra İç Hatlar Terminalinde hizmet verecek İGA İç Hatlar Özel Yolcu Salonu'nu(Lounge) hizmete açtı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, dış hatlardan sonra iç hatlar lounge'ını da hizmete aldı. Klasik havalimanı servis anlayışının aksine, maksimum kalitede konfor sunmayı amaçlayan İGA İç Hatlar Lounge'ı, 360 metrekare alan üzerine kuruldu. Pandemi nedeniyle ilk aşamada sosyal mesafeye de uygun olarak 40 kişilik bir oturma kapasitesiyle düzenlenen özel yolcu salonuna yolcular, ateşleri ölçülerek alınıyor. İstanbul Havalimanı'nda Premium hizmet almak isteyen yolcular için özel olarak tasarlanan İç Hatlar Lounge'ı, ücretsiz terminal içi ulaşım aracı Buggy Shuttle, zengin yiyecek-içecek menüsü, ücretsiz masaj ve internet hizmetinden faydalanabilecek.

Türk mutfağı ürünleri yolculara ikram edilecek

Havalimanında geçirilen zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen İGA, İç Hatlar Lounge'da sabah saatlerinde Türk lezzetlerinden simit ve zengin kahvaltı çeşitlerini de yolcuların hizmetine sunacak. Lounge'da, öğlen ve akşam saatlerinde Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti köfte ve bulgur pilavı servis edilirken, sıcak çorbadan, eşsiz Türk tatlılarına, kısırdan zeytinyağlı dolmaya kadar kültürümüzü yansıtan zengin bir menü yolcuları ikram edilecek.

"Misafirlerimizin üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her ayrıntıyı planlıyoruz"

Özel Yolcu Salonunun açılışında konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, burada yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı için öncelikli hedefimiz, bu eşsiz yapıyı bir yolculuk noktasının çok ötesine taşıyarak misafirlerimizin seyahatlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyor ve yolcularımızın İstanbul Havalimanı'na ayak bastığı andan itibaren tüm misafirlerimizin buradan üst düzey bir memnuniyetle ayrılabilmeleri için her bir ayrıntıyı planlıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimize daha fazla konfor, güven ve kolaylık sağlamak için İç Hatlar Lounge alanımızı hizmete aldık. 'Yolcu odaklı' bir bakış açısıyla hareket ederek misafirlerimiz için her türlü detayı düşündük. İç Hatlar Lounge alanına erişim için ücretsiz Buggy hizmeti sağladık. Salgın koşullarına uygun olacak şekilde zengin yiyecek ve içecek menüsü tasarladık. Sosyal mesafeye uygun oturma ve uzanma alanları, çalışma bölümü, TV yayını ve FIDS ekranları ile misafirlerimizin seyahatleri öncesinde rahat etmeleri için birçok ürün ve hizmet tasarladık. İlk faz olarak tasarladığımız İç Hatlar Lounge alanı 360 metrekare alana ve Kovid-19 salgını nedeniyle 40 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olacak. Girişlerde ateş ölçümlerinin yapılacağı Lounge alanında İGA Hijyen Takımı sürekli hizmet verecek, ayrıca alanın her yerinde sosyal mesafe uyarıları bulunacak" dedi. - İSTANBUL