İstanbul Havalimanı iki yılda 81 milyon yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

BÜYÜK göç sonrası iki yıl önce yolculara hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, bu zamana kadar yaklaşık 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verdi. 6 Nisan 2019 günü Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen büyük taşınma sonrası hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı unvanını elinde bulunduruyor. Havalimanı açıldığı günden bu yana iki yıllık sürede, iç hatlarda 21 milyon 319 bin 560, dış hatlarda 59 milyon 713 bin 780 olmak üzere toplam 81 milyon 33 bin 340 yolcuya hizmet verdi.

MART AYINDA AVRUPA'NIN EN ÇOK UÇUŞ YAPILAN HAVALİMANI OLDU

Koronavirüs salgını nedeniyle havacılık sektörünün zor günler yaşamasına rağmen İstanbul Havalimanı Avrupa'da en çok sefer yapılan havalimanı oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 1-31 Mart tarihlerinde paylaştığı uçuş sayılarına göre, İstanbul Havalimanı 17 bin 407 uçuşla birinci olmuştu. İstanbul Havalimanı'nı 14 bin 186 uçuşla Paris- Charles de Gaulle Havalimanı izlerken, Frankfurt Havalimanı'ndan 13 bin 708, Amsterdam Havalimanı'ndan 12 bin 874, Madrid Havalimanı'ndan 11 bin 407 uçuş yapıldı.

"ZAFER ANITIMIZ İSTANBUL HAVALİMANI"Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Aldığı uluslararası ödüller ve kırdığı rekorlarla havacılığımızın gurur kaynağı haline gelen Zafer Anıtımız İstanbul Havalimanı'nda büyük göç sonrası pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, iç hatlarda 21.319.560, dış hatlarda 59.713.780 toplamda 81.033.340 yolcuya hizmet verildi" denildi.