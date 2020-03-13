İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma - Son Dakika

İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma

7 saat önce

Aras Holding şirketlerinden Jetizz, İstanbul Havalimanı ile yaptığı anlaşma kapsamında havalimanının tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacak.

İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma, System.String[]

Aras Holding şirketlerinden Jetizz, İstanbul Havalimanı ile yaptığı anlaşma kapsamında havalimanının tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacak.


Aras Holding açıklamasına göre, yarım asırdır Türkiye'de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren holdingin en genç üyesi Jetizz, kısa süre içerisinde önemli çalışmalar yapmaya başladı.

Farklılaşan müşteri beklentilerine uygun hizmetler sunarak sektörde dikkati çeken firma, son olarak dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı ile anlaşma sağladı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Jetizz Genel Müdürü Çetin Otçeken, söz konusu anlaşmaya göre, İstanbul Havalimanı'nda Jetizz'in tek kargo tedarikçisi olarak hizmet sunacağını bildirdi.

Havalimanı içerisinde bulunan onlarca şirketin gönderilerinin yanı sıra, kargo ile valiz ve benzeri eşyalarını taşıtmak isteyen yolcuların da firmanın sunduğu hizmetlerden yararlanabileceğini ve yolcuların beklentilerinin önemli olduğunu dile getiren Otçeken, sundukları hizmetin hızla tanınmaya ve artık günlük hayat içinde de ihtiyaç olarak görünmeye başladığını, dolayısıyla her geçen gün büyüdüklerini kaydetti.

Otçeken, yaygın dağıtım ağı ile Türkiye'nin her noktasına 7/24 hizmet sunduklarını ve kısa sürede hem şehir içi hem de şehirler arası aynı gün teslimat hizmetinin lideri konumuna yükseldiklerini belirterek, "Evde unutulan çantaları, iş yerinde kalan anahtarları, misafirlikte unutulan oyuncakları, son dakikaya bırakılan hediyeleri hem aynı şehir içinde hem de farklı şehirler arasında aynı gün teslim ediyor, gecikmeleri sorun olmaktan çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika Haberleri
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu
00:44 Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:10:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı ile Jetizz arasında anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]