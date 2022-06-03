İstanbul Havalimanı Karbon Salımı Sertifikasında Seviye 3' yükseldi

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından verilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamındaki Karbon Salımı Sertifikasını Seviye 3'e yükseltti.

İGA İstanbul Havalimanı, çevre ve sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde yürüttüğü karbon ayakizi yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından verilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamındaki Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikasını kısa bir süre içerisinde Seviye 3'e yükselterek uluslararası sertifikayı almaya hak kazandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2009 yılında başlatılan Havalimanı Karbon Akreditasyon Programı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren İGA İstanbul Havalimanı, Seviye 3 ile birlikte karbon yönetim faaliyetlerine havalimanı ekosistemindeki paydaşlarına ait olan kapsam 3 emisyonlarını da dahil etti.

TÜM FAALİYETLER KARBON AYAKİZİ RAPORLAMALARINA DAHİL EDİLDİ

Havalimanları için kurumsal olarak onaylanmış tek küresel karbon yönetim sertifikasyon programı olan ACI Karbon Akreditasyon Programı, karbon yönetimi konusunda önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Her yıl raporlanan kapsam 1 ve 2 emisyonları ile beraber paydaş yönetim faaliyetlerinin yer aldığı kapsam 3 emisyonlarını da ekleyen İGA İstanbul Havalimanı, ACA Level 3 sertifikasını almaya hak kazandı. Böylelikle İGA İstanbul Havalimanı'nda, yaşam döngüsü bakış açısıyla yolcuların havalimanına ulaşımından uçuş operasyonuna kadarki tüm faaliyetleri karbon ayakizi raporlamalarına dahil edildi.

ENERJİ TÜKETİM VERİLERİ İZLENEBİLİR VE SERA GAZI EMİSYONLARI HESAPLANABİLİR OLDU

Karbon salımını düşürmek adına gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı'nda sera gazı kaynakları belirlenerek hesaplama metodolojileri tanımlandı. Açılış tarihinden itibaren tüm havalimanının enerji tüketim verileri izlenebilir ve sera gazı emisyonları da hesaplanabilir oldu. Karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği havalimanında, sera gazı emisyonlarının ölçme ve raporlanması için ISO 14064: 2018 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Standardı ve Havalimanı Karbon Akreditasyon programı gerekliliklerini yerine getirmeye devam edecek. Böylece İstanbul Havalimanı, önümüzdeki iki yıl içerisinde ISO 14064: 2018 sertifikasını ve ACA LEVEL 4 sertifikasını hayata geçirmeyi planlıyor. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile entegre olarak çalışmakta olan sera gazı yönetim sistemi sayesinde de sera gazı emisyon kaynakları etkin bir şekilde belirlenirken, önemli enerji tüketen noktalar üzerinden iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN ANALİZ SİSTEMİ YAZILIMI

İGA İstanbul Havalimanı'nda karbon emisyonunun azaltılması için, IoT Nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak uzaktan izleme ve kontrol, enerji verimliliği analiz sistemi yazılımı ile enerji tüketimlerinin takibi, enerjinin tek bir merkezden yönetilmesi, mekanik otomasyon sistemi uygulamaları, verimli kış soğutması uygulamaları gibi aksiyonlar alındı, paydaş yönetim faaliyetleri ve eğitim programları ile tüm havalimanı çalışanları için bilinçlendirme programları gerçekleştirildi.

"KARBON AYAK İZİMİZİ AZALTARAK İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİMİZİ EN AZA İNDİRMEYE KARARLIYIZ"

İstanbul Havalimanı'nda karbon emisyonun azaltılmasına yönelik çalışmaları değerlendiren İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Birinci Seviye Karbon Salımı Sertifikası'nı almaya hak kazandığımızda 2., 3., ve 4. seviyelerdeki sertifikaları da alacağımızdan hiç şüphem yok açıklamasında bulunmuştum. Kısa bir sürede Seviye 3'e yükselmeyi başararak önemli bir ilerlemeye imza attığımız için son derece mutluyum. İnsan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağımıza alarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bir yandan bugünün ihtiyaçları için daha verimli çözümler sunarken bir yandan da sektörümüzün, paydaşlarımızın, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek, kaynakların sürdürülebilirliğini önceliklendiren yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımları da uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla sertifikalandırıyoruz. İGA olarak, İstanbul Havalimanı'ndaki karbon ayak izimizi azaltarak iklim üzerindeki etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Amacımız, gelecek nesillere örnek bir model oluşturarak, atığını dönüştürebilen, sürdürülebilir örnek havalimanları ve örnek şehirler oluşturabilmek. Dünya'nın, çevrenin kendine yetebilir bir devamlılık sağlaması noktasında sürdürülebilirlik konusu her zaman odak noktamızda olacak" ifadelerini kullandı.

"HAVALİMANI KARBON AKREDİTASYONU'NDA BİR DEĞİL İKİ SEVİYE BİRDEN YÜKSELMEK, BÜYÜK BİR BAŞARI"

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise, "İstanbul Havalimanı'nın açılışından itibaren İGA, hizmet kalitesi ve operasyonel performans bakımından her geçen gün yükseliş göstermektedir. Bugünkü başarılarından da açıkça görüldüğü üzere, Türkiye'ye ait bu merkezin doğaya olan duyarlılığı, mükemmellik ilkelerinin bir sonucu olarak temel öncelikleri arasındadır. Özellikle de Covid-19 pandemisinin etkilerini henüz yeni atlatmakta olduğumuz bu dönemde, Havalimanı Karbon Akreditasyonu'nda bir değil iki seviye birden yükselmek, havalimanı açısından kararlılık ve yatırım gerektiren kayda değer bir başarıdır. 'Havalimanı kontrollü CO2 salınımını büyük ölçüde düşürdüklerini ve operasyonel paydaşlarının da kendi üzerlerine düşeni yapmalarını sağladıklarını gösteren 3. Seviye 'Optimizasyon' başarıları için İGA İstanbul Havalimanı ekibini tebrik ediyorum. Bu geniş kapsamlı sorumluluk alanı, ACI EUROPE öncülüğünde oluşturulan ve farklı endüstrileri kapsayan 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu hedefine ulaşmak adına önemli bir adımdır" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)