İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kargo terminalindeki çalışması sonucunda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kargo terminalindeki çalışması sonucunda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı kargo terminalinde bulunan eşyalar risk analizinden geçirildi. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışmalarda Endonezya'dan getirilerek, ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi.

Muhafaza memurlarınca kargoda bulunan eşya incelemeye alındı. Şüpheli gönderi, uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpeklerle kontrol edildi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak narkotik madde test kitinde analiz yapıldı. Analiz sonucu maddenin kratom olduğu anlaşıldı.

Ele geçirilen 1 ton 745 kilogram uyuşturucuya el konulurken soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen maddenin "bitki temelli ve yeni nesil uyuşturuculardan " kratom olduğu, bu uyuşturucunun dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan Türkiye'de bir havalimanında ilk kez bu miktarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bisiklet Yolları Yönetmeliği: Yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yolları zorunlu
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı İmamoğlu, "Otur işine bak" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: En iyisini 16 milyon bilir Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
19:34 Burdur'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:33 Adalet Bakanı Gül, Van Kitap Fuarı'nda stantları gezdi - Son Dakika
19:30 Milli Muharip Uçak'ta ilk uçuşun 2026-2027'de yapılması hedefleniyor - Son Dakika
19:30 Ödüle hak kazanan Kıbrıslı öğrenciye sınır kapısında Rum engeli - Son Dakika
19:29 AK Parti Kütahya İl Bakanlığı görevine Sebahattin Ceyhun atandı - Son Dakika
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:39:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı kargo terminalinde 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]