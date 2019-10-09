Son Dakika Haberleri: İstanbul havalimanı kütüphanesi açılıyor
Son Dakika Güncel İstanbul havalimanı kütüphanesi açılıyor

İstanbul havalimanı kütüphanesi açılıyor

1 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, aralarında yüzlerce Nobel ödüllü eserin de bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nin cuma günü hizmete açılacağı duyurdu.

İstanbul havalimanı kütüphanesi açılıyor, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, aralarında yüzlerce Nobel ödüllü eserin de bulunduğu 2 bini aşkın yayına ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı Kütüphanesi'nin cuma günü hizmete açılacağı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, cuma günü yapılacak törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı belirtildi. Kütüphanenin iç hatlar bağlantı noktasında hizmet vereceği kaydedilerek şöyle denildi:

"Edebiyattan çocuk oyun alanlarına yolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak kütüphanede okurlar bin 350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödülü almış edebiyat eserlerinin bulunduğu toplam 2 bin 550 yayına ulaşabilecek. Ulusal uçuşlarda yolculara çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilmeleri olanağı sunacak kütüphaneden üyelik koşulu ile kitap da ödünç alınabilecek. Okurlar ilk etapta İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü çıkışına konulacak Kitap İade Kutusuna bu kitapları bırakabilecekleri gibi, isteyenler Türkiye'deki herhangi bir halk kütüphanesine de teslim edebilecek."

6 bakanlık personelinin görev yapacağı kütüphaneye, 06.30 ile 23.30 saatleri arasında ulaşılabileceği belirtildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş
Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul havalimanı kütüphanesi açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]