İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor

19.07.2022 14:12

Havalimanı yerleşkesi içerisindeki ilk ve tek sivil meslek lisesi "İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi", havacılık alanında kariyer yapmak isteyen öğrencileri bekliyor.

Havalimanı yerleşkesi içerisindeki ilk ve tek sivil meslek lisesi "İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi", havacılık alanında kariyer yapmak isteyen öğrencileri bekliyor.

İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisindeki lisenin tanıtım toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Aykut Akça ve havalimanı işletmecisi İGA Kurumsal İlişkiler ve İdari İşler Direktörü Turgay Yaman'ın katılımıyla yapıldı.

Akça, mesleki eğitimde dünya çapında örnek olan lisenin devlet ve özel sektör birlikteliğinin güzel bir örneğini sergilediğini belirterek, okulun proje paydaşlarının İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olduğunu söyledi.

Okulun yüksek puanlı öğrencilerin tercih sıralamasında yer aldığını dile getiren Akça, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı gibi dünyanın sayılı havalimanlarından birinin içinde bulunması itibarıyla öne çıkan bir yapısı var. Bakanlığımızın son dönemde mesleki eğitimdeki en önemli vizyoner açılımlarından biridir. Lisemiz bu anlamda havacılık sektörünün uçak ve uzay bilimlerinde kariyer hedefi olan öğrencilerle ilgili önemli bir tercih noktası. Okulumuza geçen yıla göre daha yoğun bir talep var. Bu talepten çok mutluyuz. Öğrencilerimizin, velilerimizin memnuniyetini gözlemliyoruz. İngilizce hazırlık ve artı dört yıllık eğitim şeklinde devam eden bir eğitim sürecimiz var."

Akça, şu an sadece uçak bakım alanında eğitim veren lisenin, gelecek yıllarda sivil havacılık alanında da öğrenci kabulüne başlayacağını kaydetti.

"Gençler havacılık sektörüne kazandırılacak"

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Kurumsal İlişkiler ve İdari İşler Direktörü Turgay Yaman, dünya çapında bir liseye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dünya havalimanları içinde böyle bir liseye ev sahipliği yapmak bize ayrıcalık katıyor. Çünkü bu alanda tekiz. Bu projeye çok inandık. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer paydaşlarımızla birlikte projeye ciddi emekler verdik. Bizim en önemli gurur projelerimizden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havacılık projesi olduğuna dikkati çeken Yaman, şunları söyledi:

"Lisemize, sektörle iç içe, işbirliği halinde, sektörün ekosistemi içerisinde havacılık sektörüne Türkiye'nin pırıl pırıl gençlerinin kazandırılacağı güzel bir ortam olarak bakıyoruz. Dünyada birçok havalimanında yetişmiş insan gücü eksikliğiyle karşı karşıya kaldığımız gerçeği var. Bunu aldığımız tedbirlerle kendi havalimanlarımızda yaşamıyoruz. İstanbul Havalimanı olarak bu süreçleri öngörerek bir istihdam politikası uygulayarak Avrupa'da yaşanan bu krizin bizde yaşanmasının önüne geçmiş olduk. Havacılık sektöründe yetişmiş insan gücü bugünün, yarın var olmanın en önemli anahtarlarından biri."

Öğrencileri İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih etmeye çağıran Yaman, ilk yıl 30 öğrencinin çok yüksek puanlarla okula yerleştiğini anlattı. Yaman, sonraki yıllarda da yüksek puanlarla öğrenci alımlarının gerçekleşeceğini belirterek, velilerin ve öğrencilerin okula gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Okul hakkında

İngilizce eğitim dilini merkeze alan okulda Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu desteği ile hazırlık+ 4 yıl eğitim uygulanıyor.

"Anadolu Teknik Programı Müfredatı" uygulanan lisede, geleceğin havacılık, uçak ve uzay bilimleri mühendislerini yetiştirme hedefi ile nitelikli bir teknik eğitimin yanı sıra "Akademik Destek Paketi" ile öğrencilere kapsamlı bir üniversite sınavına hazırlık fırsatı sunuluyor. Kız ve erkek öğrenci pansiyonu bulunan okul, Türkiye genelinden öğrenci kabul ediyor.

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İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIR Bakan Özer: Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı Bakan Özer: Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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