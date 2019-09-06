Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı metro hattında ışık göründü
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İstanbul Havalimanı metro hattında ışık göründü

58 dakika önce

Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü.

İstanbul Havalimanı metro hattında ışık göründü, System.String[]

Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Havalimanı metrosu saatte 120 kilometreye çıkabilecek, Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak" dedi.

Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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