İstanbul Havalimanı metro hattında ışık göründü

Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Havalimanı metrosu saatte 120 kilometreye çıkabilecek, Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak" dedi.