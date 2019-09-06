İstanbul Havalimanı metro hattında ışık göründü
58 dakika önce
Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü.
Yaklaşık üç yıl önce yapımına başlanan Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosunda ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Havalimanı metrosu saatte 120 kilometreye çıkabilecek, Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15
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