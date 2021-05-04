İstanbul Havalimanı mobil uygulaması güncellendi - Son Dakika

"Harita" uygulaması, havalimanında ihtiyaç duyulabilecek restoran, kafeterya, mağaza, banka ve ATM 'leri içerirken, "İstanbul'u Keşfet" özelliği de İstanbul'daki etkinliklere ilişkin güncel bilgi veriyor.

"Evden Havalimanına" özelliği, yolcuların evin kapısından havalimanında uçuşun gerçekleşeceği kapıya ulaşımının ne kadar süreceğini gösteriyor.

İGA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Uçuş Takibi" yolcuların uçuş biniş kartını tarayarak veya uygulama üzerinden uçuşunu arayarak kaydetmesini sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil