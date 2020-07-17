"İstanbul Havalimanı Müzesi" - Tanıtım filmi - Son Dakika

"İstanbul Havalimanı Müzesi" - Tanıtım filmi

Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda, dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi "İstanbul Havalimanı Müzesi", "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" konseptiyle açılıyor.

Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda, dünyanın en büyük ülke tanıtım müzesi "İstanbul Havalimanı Müzesi", "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri" konseptiyle açılıyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Havalimanı Müzesi' - Tanıtım filmi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:26 Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu 09:22 Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü 09:00 Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 08:21 Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin 08:10 Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı 07:55 Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz 07:29 Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil 07:20 Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış 05:19 Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
09:26
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
09:22
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
09:00
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
08:21
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
08:10
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
07:55
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
07:29
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
07:20
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
05:19
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 09:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İstanbul Havalimanı Müzesi" - Tanıtım filmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]