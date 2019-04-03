Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na 15 gün ücretsiz taşıma

İstanbul Havalimanı'na 15 gün ücretsiz taşıma

40 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya ücretsiz gelebilecek.

İstanbul Havalimanı'na 15 gün ücretsiz taşıma, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, " İETT'nin Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 15 gün süreyle ücretsiz taşıması var. Atatürk Havalimanı'na yanlışlıkla gelen birisi oradan rahatlıkla buraya ücretsiz gelebilecek."dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:49 

İstanbul Atatürk Havalimanı, Mevlüt Uysal, İETT, İstanbul, Ekonomi
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