İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden

12.03.2021 11:45
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden, System.String[]

İSTANBUL Havalimanı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD) düzenlediği "19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri" kapsamında üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

İSTANBUL Havalimanı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD) düzenlediği "19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri" kapsamında üç farklı kategoride ödüle layık görüldü. Ödüller hakkında açıklama yapan İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, "Bu güzel projenin hak ettiği iletişim çalışmalarını yenilikçi proje ve etkinliklerimizle sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜHİD'in, 1999 yılından beri başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği "19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamada, toplam 287 projenin yarıştığı 19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde İstanbul Havalimanı; "Kategori Dışı Projeler", "Influencer Kullanımı" ve "Gündem Yönetimi" kategorilerinde ödül aldığı belirtildi.

Kategori Dışı Projelerde İstanbul Havalimanı-29 Ekim 2018 Açılış Lansman İletişimiyle,  Influncer Kullanımı kategorisinde Orkun Işıtmak'ın "48 saat gizlice havalimanında kalmak" başlıklı projesiyle ve Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonuyla Gündem Yönetimi kategorisinde üç ödüle birden layık görüldüğü açıklandı.

GÖKHAN ŞENGÜL: GURURLUYUZAçıklamada İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'ün görüşlerine de yer verildi.

Şengül, 19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul Havalimanı, tasarım aşamasından inşaat sürecine kadar, tüm dünyanın merak ettiği, Türkiye'nin son dönemdeki en büyük altyapı projesi oldu. İletişim tarafında, İstanbul Havalimanı'nın temelinden açılışına kadar olan süreçte ortaya konan başarı hikayesini ve yaşanan tüm zorlukları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştık. Hem geleneksel hem de sosyal medyada; İstanbul Havalimanı'nın  ülke ekonomisine sağlayacağı katkıdan dünya havacılık sektörünün gelişimine yönelik etkisine kadar bir çok konu başlığı iletişim çalışmalarımızın ana içeriği oldu.  Yapılan işin ne kadar önemli ve büyük olduğunu anlatmanın da bir o kadar zor olduğunu gördük. Ama geldiğimiz noktada; sadece Türkiye'de değil global dünyada da herkesin parmakla gösterdiği böyle bir projenin iletişiminin ülkemizin tanıtımına da fayda sağladığının bilinciyle son derece gururluyuz. İletişim sektörünün en duayen isimlerinin jüri üyesi olduğu son derece saygın Altın Pusula Ödülleri'nde üç farklı kategoride takdire layık görülmek çalışmalarımızda doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı. Bu güzel projenin hak ettiği iletişim çalışmalarını yenilikçi proje ve etkinliklerimizle sürdürmeye devam edeceğiz. Ödülü almamızda emeği geçen tüm İGA Kurumsal İletişim Departmanı'ndaki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."


İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden
İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, İstanbul, Türkiye, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden - Son Dakika


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