Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç'te Trafiğe Takılan Tırlar Havadan Görüntüledi

İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç'te Trafiğe Takılan Tırlar Havadan Görüntüledi

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç'te trafiğe takılan tırlar havadan görüntüledi Havalimanı 'Büyük Göç'ünde ekipman taşıyan tırlar trafiğe takıldıİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na saat 03.

İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç'te trafiğe takılan tırlar havadan görüntüledi
Havalimanı 'Büyük Göç'ünde ekipman taşıyan tırlar trafiğe takıldı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na saat 03.00 sıralarında başlayan 'Büyük Göç' yolunda ekipmanları taşıyan tırlar, sabah trafiği yoğunluğuna takıldı. Trafikte kalan tırlar havadan görüntülendi.
İstanbul'un yeni havalimanına doğru dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan başlayan büyük göç yolunda ekipmanları taşıyan tırlar birer birer yola çıkmıştı. Sabahın ilk ışıklarında da ekipman ve malzeme taşıyan tırlar Basın Ekspres Yolu'ndan, Kuzey Çevre Otoyolu'na doğru hareket etti. Haftanın son iş gününde yola çıkan tırlar, Basın Ekspres Yolu'nda trafik yoğunluğuna takıldı. Tırların trafik yoğunluğunda güçlükle ilerlemesi havadan da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:41 Kaynak: İHA

Basın Ekspres Yolu, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel
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