İstanbul Havalimanı'na 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolü - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolü

İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolünü imzaladı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolünü imzaladı. Türkiye'de Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolünü imzalayan ilk Havalimanı oldu.

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Korona virüs önlemleri kapsamında tüm şartları sağlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen 'Havalimanı Pandemi Sertifikası'nı almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) belirlediği kriterlere 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolünü de imzaladı. Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü, havalimanı ve havayolu işletmeleri ile havalimanı çalışanları, hizmet sağlayıcıları, mürettebatları ve yolcuları ilgilendiren bir dizi önlemlere yer veriyor.

Kadri Samsunlu; "Türkiye olarak hazırız"

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 sonrası ana amacımızı 'emniyetli ve hijyeni üst seviyede tutan bir seyahat ilkesi olarak belirlemiştik. Havalimanında gereken tüm önlemleri üst seviyelerde aldık ve böylece uçuşlarımıza başladık. Ancak şu bir gerçek ki; havacılık sektörü Covid-19 kaynaklı krizi ancak birlikte hareket ederek aşabilir. Türkiye olarak hazırız. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de Havalimanı Pandemi Sertifikasyonumuzu aldık. Bu kapsamda, EASA standartlarına rahat uyum sağlayacağız. Havacılık sektörünün içindeki hava yolu şirketlerinin, havalimanlarının ve bunlarla birlikte ülkelerin de uluslararası anlamda uçuşların yeniden eski düzenine kavuşabilmesi için birbirlerine ve yolculara güven sağlaması çok önemli. Herkesin aynı standardizasyonda önlem alması çok önemli. EASA tarafından yayınlanan Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü bu açıdan çok kıymetli. Dış hat yolcularımız İstanbul Havalimanı'nı güvenle tercih edebilirler. Hijyen anlamında güvenli, sosyal açıdan da 'en mesafeli' havalimanı olarak; pandemi bitse bile ICAO, IATA, DSÖ gibi kuruluşların sağlık güvenliği açısından gerekli gördükleri uygulamalara devam edeceğiz. Bu bakımdan hijyenden asla ödün vermeyeceğiz. Bu yaklaşımla, Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nın imzalamış olduğu Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nün çok önemli bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Önlemleri uygulama sözü verilmesi bizi memnun etti

EASA Direktörü Patrick Ky, ise"Havacılık sektörü, doğası gereği uluslararası bir endüstridir. Covid-19'un bu zamanlarında güvenli bir hava yolculuğu için tüm tarafların virüsün yayılmasını durdurmaya yönelik adımlar atması önem arz etmektedir. İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa bölgesinin önemli bir aktarma merkezi olarak, protokolümüzü imzalaması ve yönergelerimizde belirtilen önlemleri uygulama sözü vermesi bizi çok memnun etmiştir" diye konuştu. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'na 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti' protokolü - Son Dakika

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