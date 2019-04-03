Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Gidecek Yolculara 15 Gün Ulaşım Ücretsiz

İstanbul Havalimanı'na Gidecek Yolculara 15 Gün Ulaşım Ücretsiz

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla HAVAİST, 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyecek.

İstanbul Havalimanı'na Gidecek Yolculara 15 Gün Ulaşım Ücretsiz, System.String[]
İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla HAVAİST, 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyecek.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayıp 45 saat sonra 6 Nisan 23.59'da tamamlanacak. Taşınma süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerekecek. 29 Ekim'de uçuşlara başlanılan İstanbul Havalimanı'na yolcuların rahat ulaşması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin bir markası olan HAVAİST'in 6 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle ücretsiz seferler düzenleyeceği duyuruldu.

HAVAİST, İstanbul Havalimanına 5 hat düzenleniyor. Yalnız İstanbulkart ile biniş yapılan seferlere ait hattı, durakları ve fiyatları şöyle: Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı (İST-1)- 18 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Yenikapı İDO Bakırköy İDO Yenibosna Kuleli Başakşehir Metrokent

TÜYAP- Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı hattı (İST-2)- 21 TL İstanbul Havalimanı Kalkış TÜYAP Beylikdüzü-Cumhuriyet Beylikdüzü Marmara Park Bahçeşehir-Merkez

Kozyatağı metro-Tepeüstü-İstanbul Havalimanı hattı(İST-7)- 25 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Kozyatağı-Metro Ümraniye-Tepeüstü Kavacık Köprüsü

Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi-Beşiktaş-İstanbul Havalimanı hattı(İST-19)- 18 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Taksim Beşiktaş İETT Peronlar Zincirlikuyu Metrobüs 4. Levent Metro

15 Temmuz Demokrasi(Esenler) Otogarı-Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı HATTI(İST-3)- 16 TL İstanbul Havalimanı Kalkış Esenler Otogarı Otogar Yolu Esenler Alibeyköy Cep Otogarı Hasdal Göktürk Emniyet Amirliği

(İHA)

03.04.2019 14: 38: 21 TSI NNNN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:06 Kaynak: İHA

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