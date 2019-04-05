Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Giden Araç Konvoyu Havadan Görüntülendi

İstanbul Havalimanı'na Giden Araç Konvoyu Havadan Görüntülendi

54 dakika önce

'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'ndan araç konvoyu yola çıktı.

İstanbul Havalimanı'na Giden Araç Konvoyu Havadan Görüntülendi, System.String[]
'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'ndan araç konvoyu yola çıktı. İstanbul Havalimanı'na giden araç konvoyu havadan görüntülendi.

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci devam ediyor. Dün gece yoğun bir şekilde süren taşınma işlemlerine gündüz saatlerinde ara verilmişti. Bugün saat 22.00 itibariyle yollar trafiğe kapatıldı ve büyük taşınma yeniden başladı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na giden araç konvoyu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:42 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek! Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Giden Araç Konvoyu Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]