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İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldı

01.02.2022 14:05

İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldıİSTANBUL Korona virüs salgını önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na girişlerde yapılan bilet kontrolü uygulaması alınan yeni kararla bugünden itibaren sona erdi.

İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldı

İSTANBUL Korona virüs salgını önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na girişlerde yapılan bilet kontrolü uygulaması alınan yeni kararla bugünden itibaren sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında pandeminin başladığı 2020'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda terminale girişte uygulanan bilet kontrolünde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda salgınla birlikte başlayan kapılardaki bilet kontrolü uygulaması bugünden itibaren sona erdi.

Terminal binası yeniden herkesin hizmetine açıldı

Havalimanının hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan ve yeni dönemde kaldırılan bilet kontrol uygulamasıyla birlikte havalimanı yeniden herkesin hizmetine açılmış oldu. Havalimanında alınan üst düzey Covid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabiliyor. Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adımı daha hayata geçmiş oldu.

İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldı
İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldı

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İstanbul Havalimanı, Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'na girişte bilet kontrolü uygulaması kaldırıldı - Son Dakika


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