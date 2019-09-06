İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro" rekor hızla ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı hattının Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak şekilde projelendirildiğini belirterek, "Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldı." dedi.

Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada şehir içi ulaşım sorunlarının çözümünde raylı sistemlerin öneminden bahseden Turhan, İstanbul'da ulaşım konusunda 17 yıldır çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

İstanbul'un en büyük problemi olarak gösterilen trafik sorunu çözmek için Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, İstanbulluların konforlu yolculuklarına olanak sağlayan önemli ulaşım şebekelerini kurmaya devam edeceklerini anlattı.

Turhan, bu kapsamda havalimanına ulaşımı sağlayacak İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın inşa edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak."

"Dünyanın en hızlı kazılan metro hattı"

Turhan, bugün itibarıyla Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi'nin Hasdal'dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işleminin tamamlandığını söyledi.

Güzergahın TEM otoyolunun kuzeyinde kalan kısmının delme işleminin bugün bittiğini dile getiren Turhan, tünellerin yüzde 82'sinin tamamlandığını vurguladı.

Turhan, yaklaşık 7 ayda TEM'in güneyinde, D-100 kara yoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe istasyonlarına da kazı makinalarının varmış olacağını bildirdi.

İstanbullu vatandaşların bu metro hattının en hızlı şekilde tamamlanmasını beklediğinin fakında olduklarını ve ivedi bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turhan, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda da Gayrettepe-havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan havalimanı- Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Keza bu çalışmalarımızın sonucunda metro hattı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak."

Turhan, projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldığını kaydederek, "Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı." dedi.

Metro istasyonlarının bağlanacağı diğer hatlar

Turhan, aralık ayı içinde ilk ray montajını ve kaynağını yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını söyledi.

Projenin sadece havalimanına ulaşım açısından önemli olmayacağını aktaran Turhan, şunları kaydetti:

"Bu projenin devamı olan Halkalı-İstanbul Havalimanı arası metro projesiyle İstanbul metro sisteminin merkezi konumuna gelecek. Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim- Hacıosman hattına; metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ne bağlanacak. Kağıthane istasyonunda Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey- Esenyurt Metro Hattı'na; Havalimanı-1 istasyonunda: yüksek hızlı tren hattına, Halkalı istasyonundan da Marmaray ve Halkalı- Kirazlı metrosuna bağlanacak."

Turhan, metro hattının Halkalı Stadı istasyonunda Mahmutbey-Esenkent metrosuna; Olimpiyatköy istasyonunda Başakşehir-Kirazlı metrosuna; Kayaşehir istasyonunda: Kayaşehir-Başakşehir metrosuna; Fenertepe durağında ise Vezneciler- Sultangazi metrosuna entegre olacağı bilgisini verdi.

"İstanbul'un dört bir yanı İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Havalimanı da tüm şehre bağlanacak." diyen Turhan, havalimanına 3 ayrı istasyon yapacaklarını söyledi.

"İstanbul geneli raylı sistem uzunluğu 318 kilometreye ulaşacak"

Turhan, bakanlık olarak şu ana kadar İstanbul'a Marmaray dahil 80 kilometrelik raylı sistem alt yapısı kurduklarını belirterek, bakanlığın İstanbul'da kent içi raylı sistem çalışmalarının toplamının ise 164,8 kilometre olduğunu bildirdi.

Yapımı süren projeler bittiğinde İstanbul geneli raylı sistem uzunluğunun 318 kilometreye ulaşacağını dile getiren Turhan, bunun yüzde 52'sinin bakanlık tarafından yapılmış olacağını aktardı.

Turhan, İstanbul Havalimanı yapılırken kendilerine yöneltilen eleştirilerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, iddiaları ortaya atanlar yanıldılar. Açılışından bugüne kadar Havaist, İETT, taksi ve özel araçlarıyla havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamadı. Havaist 12 noktadan günde bin 150 seferle 30 bin kişi taşıyor. Bu arada, İstanbul Havalimanımızla ilgili güzel bir bilgiyi de sizin ile paylaşayım. Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Tabii uçulan nokta sayılarını da artırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya daha uçulmaya başlandı ve yıl sonuna kadar 10 yeni noktaya ulaşılması bekleniyor. Bugün 126 ülkede 325 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl bu rakam 305 seviyelerindeydi."

Turhan, Atatürk Havalimanı'nda son kapasitesinde saatte 70, günlük bin 400 iniş kalkış yapılabildiğini anımsatarak, İstanbul Havalimanı'nda günlük bin 600 iniş kalkış yapılmasının mümkün olduğunu bildirdi.

Kapasitenin ihtiyaca göre artırılabileceğini dile getiren Turhan, projenin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Kağıthane-havalimanı arasında ışık göründü

Konuşma sonrası Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Hasdal-İstanbul Havalimanı bölümündeki tünelin tamamlanması için Bakan Turhan talimatı verdi.

Tünel içerisinde TBM makinesi çalıştırılarak tünel delme işlemi tamamlandı ve bu kesimde ışık görüldü. Tünel delme makinesini kullanan operatörler, tünelden çıkarak makinenin üzerinde Türk Bayrağı açtı.

Beraberindeki heyetle tünel açma işlemlerini takip eden ve yetkililerden bilgi alan Turhan, burada operatörlere baklava ikram etti.