İstanbul Havalimanı'na İniş İçin Uçakların Yeni Yaklaşma Yöntemi Radar da Dikkat Çekti
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Dünyada sayılı havalimanları tarafından kullanılan uçaklarda gecikmeleri en aza indirecek yeni yaklaşma yöntemi "Merge Point" İstanbul Havalimanı için de kullanılmaya başlarken yeni yaklaşma yöntemi radar görüntülerinde dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:58 Kaynak: DHA
Dünyada sayılı havalimanları tarafından kullanılan uçaklarda gecikmeleri en aza indirecek yeni yaklaşma yöntemi "Merge Point" İstanbul
Havalimanı için de kullanılmaya başlarken yeni yaklaşma yöntemi radar görüntülerinde dikkat çekti. İniş için alçalan uçaklar yeni yöntem ile istenilen ayırma sağlanıncaya kadar yay boyunca uçuşlarına devam ederken yeni yöntemle izledikleri yol radara da yansıdı. Geçtiğimimiz cumartesi günü başlayan yeni yaklaşma yöntemi sayesinde hava trafiği daha da hızlanırken gecikmeler de azaldı.(Fotoğraflı) - İstanbul
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