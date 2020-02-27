İstanbul Havalimanı'na lüks markalar akın ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'na lüks markalar akın ediyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na lüks markalar akın ediyor

6 saat önce

Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu "Luxury Square" mağazası İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

İstanbul Havalimanı'na lüks markalar akın ediyor, System.String[]

Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu "Luxury Square" mağazası İstanbul Havalimanı'nda açıldı. Mağazada birbirinden değerli 28 farklı markaya ait ürünler yolcuların beğenisine sunuluyor.


İstanbul Havalimanı'na lüks markalar akın ediyor. Dünyaca ünlü birçok markanın bulunduğu "Luxury Square" mağazası İstanbul Havalimanı'nda açıldı. İstanbul Havalimanı'nda toplam 800 metrekareden büyük multi-brand mağaza konseptiyle merkezi bir noktada bulunan mağazada göz alıcı ve ışıltılı birbirinden değerli 28 farklı markaya ait ürünler yolcuların beğenisine sunuluyor.


ATÜ Duty Free CEO'su Ersan Arcan, "Bugün yeni konsept mağazamızın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Lüks markaları bir araya getirdiğimiz multi-brand alışveriş konseptimizle Luxury Square ile birbirinden değerli markalara ev sahipliği yapacağız. Gümrüksüz mağaza işletmeciliğinde öncü bir kuruluş olarak, 20 yılda dünya çapındaki operasyonlarımızla edindiğimiz büyük tecrübeleri lüks mağazacılık alanında da arttırarak devam ettiriyoruz, bu anlamda Avrupa'daki kuruluşlar arasında lider konumda olduğumuzu da belirtmekten mutluluk duyuyorum. ATÜ olarak İstanbul Havalimanı'nda toplam 22 butik ve pop-up mağazalarını işletiyor, birbirinden değerli 45 farklı markaya ait ürünleri yolcularla buluşturuyoruz" dedi.


Unifree Duty Free İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Şenher, " Türkiye'nin en büyük altyapı projesi olarak tanımlanan İstanbul Havalimanı'nda 56 bin metrekarelik perakende satış alanında hizmet üretiyoruz. Bugün Luxury Square'in açılmasıyla birlikte tüm alanların kiralamasını da tamamlamış olduk. Şu an sırada bekleyen yerli ve yabancı firmalar var. Hem global hem de yerli firmaların ilgisinden oldukça memnunuz" şeklinde konuştu.


Gebr. Heinemann Moda ve Aksesuar Satın Alma Direktörü Jan Richter, "İstanbul Havalimanı'ndaki Zone 5 lüks pazar yeri konseptimiz, uluslararası seyahat perakendeciliği pazarında heyecan verici ve yenilikçi bir atılımdır. Bu konsept, en yüksek kalitede lüks perakendecilik sektöründeki deneyim ve bilgi birikimimiz ile sürekli sınırları zorlayan sıra dışı moda deneyimi yaratma becerimizi tam anlamıyla ortaya koymaktadır. Kendimizi hem biz hem de iş ortaklarımız için olağan dışı sonuçlar ortaya koyan nihai özgün alışveriş deneyimi ile heyecan verici perakendecilik konseptleri oluşturarak, alışveriş yapan yolcuları tam olarak anlamaya, onlarla iletişim kurmaya ve onları memnun etmeye adadık. Küresel ve yerel ölçekteki uzmanlığımızı harmanlayarak bunu fark edebilecek İstanbullu alışveriş severler için benzersiz yenilikçi ve heyecan verici bir moda deneyimi oluşturduğumuza inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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