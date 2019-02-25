Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Taşınma 5 Nisan'da Başlayacak

İstanbul Havalimanı'na Taşınma 5 Nisan'da Başlayacak

58 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda transfer programındaki değişiklik dünyaya resmen duyuruldu.

İstanbul Havalimanı'na Taşınma 5 Nisan'da Başlayacak, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nda transfer programındaki değişiklik dünyaya resmen duyuruldu.

Taşınma süreci, 5 Nisan 2019 saat 03: 00'da  başlayacak, 7 Nisan 2019 saat 00: 00'da bitecek.

Kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı:

LTBA'dan LTFM'ye 45 saatlik taşınma süreci; taşınma süreci 05 Nisan 2019 saat 00: 00 UTC 'de başlayıp, 06 Nisan 2019 saat 21: 00 UTC 'de bitecek.

Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü AHL olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak.

45 saatlik süreçte İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.

Atatürk Havalimanı, 7 Nisan saat 00.00 itibarıyla tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:55 Kaynak: DHA

7 Nisan, İstanbul Atatürk Havalimanı, 5 Nisan, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor İstanbul Takımlarına Karşı Yine Kazanamadı Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 18:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Taşınma 5 Nisan'da Başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]