Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Taşınma Hazırlıkları

İstanbul Havalimanı'na Taşınma Hazırlıkları

30 dakika önce

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı iştiraklerine ait malzeme, teçhizat ve makineleri 20 tıra yüklenerek İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı iştiraklerine ait malzeme, teçhizat ve makineleri 20 tıra yüklenerek İstanbul Havalimanı'na götürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları AO ve bazı iştiraklerinin İstanbul Havalimanı'na taşınma projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, THY'nin yer işletme, kargo birimleri ve bazı iştirakleri ile THY Teknik AŞ'ye ait 35 tır hacmindeki malzeme, teçhizat ve makineler, kayıt altına alınarak tırlara yükleniyor.

Yüklemesi tamamlanan bazı tırlar İstanbul Havalimanı'na doğru hareket ediyor.

Tırlar, online takip sistemi üzerinden de canlı olarak izleniyor.

Bu arada, 3 Mart'a kadar tamamlanması planlanan taşınma faaliyetlerinin şubat boyunca belli bir program çerçevesinde devam edeceği, 1-2 Mart'ta planlanan topyekun taşınma hareketi ile sonlanacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:50 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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