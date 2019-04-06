İstanbul Havalimanı'na Taşınmanın Yüzde 94'ü Tamamlandı
1 saat önce
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun bugün saat 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı.
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul
Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun bugün saat 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı. Türk Hava Yolları
Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı. 5 Nisan
saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç'ün bugün 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:08 Kaynak: DHA
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