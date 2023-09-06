İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü, iki personel hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü, iki personel hastaneye kaldırıldı

İstanbul Havalimanı\'na yıldırım düştü, iki personel hastaneye kaldırıldı
Son Güncelleme: 06.09.2023 01:32

İstanbul Havalimanı'ndaki uçak park alanlarına yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

İstanbul Havalimanı uçak park alanlarının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

HAVADA TUR ATMAK ZORUNDA KALDILAR

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa bir süre uçuş operasyonları dururken, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

PARK ALANLARININ BULUNDUĞU ALANA YILDIRIM DÜŞTÜ

Bu arada olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü, iki personel hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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