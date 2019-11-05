Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" ödülü
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" ödülü

6 saat önce

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Reader's Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)" ödülleri yarışmasında "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı'na

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Reader's Choice 2019 (Okuyucuların Seçimi)" ödülleri yarışmasında "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada havacılık sektörünün prestijli yayınlarından International Airport Review Dergisi'nin okuyucu oylarıyla belirlenen "Reader's Choice 2019" ödüllerinde güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, ödül kazandı.

Açılışının birinci yılını geride bırakan İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık sektörünün dünyadaki lider yayınlarından olan International Airport Review Dergisi okuyucularının "Airport of the Year" seçilerek uluslararası otoritelerin de taktirini topladı.

Aralarında Heathrow, Changi, Copenhagen Vancouver, Sydney ve Hong Kong gibi uluslararası havalimanlarını geride bırakarak, ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı, Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olduğunu da kanıtladı.

Uluslararası birçok hub havalimanını geride bırakarak ödülün sahibi olan İstanbul Havalimanı'nın kısa bir zamanda zoru başardıklarını kaydeden İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Ülkemize uluslararası anlamda bir ödül kazandırdığımız için mutluyuz. İstanbul Havalimanı benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle ilk yılını geride bırakırken küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler katettik. Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz 'Airport of the Year' ödülü İstanbul Havalimanı'nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ayda bir yayımlanan İngiltere merkezli International Airport Review Dergisi, yolcu deneyimi, hava durumu operasyonları, terminal işlemleri, güvenlik, bilgi teknolojisi, ATC/ATM, havalimanı geliştirme, inşaat ve tasarım konularını kapsayan havacılık sektörü için lider bir bilgi kaynağıdır.

Dünyanın önde gelen havalimanlarından ve havayolu şirketlerinden derinlemesine analizler, haberler, makaleler, röportajlar ve vaka çalışmaları sunan dergi dünya çapında 30 bin okuyucuya ulaşıyor.

Vancouver, İngiltere, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı! Bilet fiyatları yarı yarıya düştü İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borç yapılandırmasına gitti 300 bin tl'lik hırsızlık yapan şebeke kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:09:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]