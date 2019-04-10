Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Yolcu Bırakan Bir Servis Aracı Hasdal Yolu Üzerinde Önce Bariyerlere...

İstanbul Havalimanı'na Yolcu Bırakan Bir Servis Aracı Hasdal Yolu Üzerinde Önce Bariyerlere...

2 saat önce

İstanbul Havalimanı'na yolcu bırakan bir servis aracı Hasdal yolu üzerinde önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı.

İstanbul Havalimanı'na Yolcu Bırakan Bir Servis Aracı Hasdal Yolu Üzerinde Önce Bariyerlere..., System.String[]
İstanbul Havalimanı'na yolcu bırakan bir servis aracı Hasdal yolu üzerinde önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı. Servis aracı yan yatarken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:01 Kaynak: İHA
Polis, Hasdal, İstanbul, 3. Sayfa
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