İstanbul Havalimanı'na Yolcu Bırakan Bir Servis Aracı Hasdal Yolu Üzerinde Önce Bariyerlere...
2 saat önce
İstanbul Havalimanı'na yolcu bırakan bir servis aracı Hasdal yolu üzerinde önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:01 Kaynak: İHA
Havalimanı'na yolcu bırakan bir servis aracı Hasdal
yolu üzerinde önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı. Servis aracı yan yatarken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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