Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Yolcusuz Uçakların Geçişi Sürüyor

İstanbul Havalimanı'na Yolcusuz Uçakların Geçişi Sürüyor

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'na gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'na Yolcusuz Uçakların Geçişi Sürüyor, System.String[]
İstanbul Havalimanı'na gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan yolcusuz uçaklar, belli aralıklara İstanbul Havalimanı'na teker koyuyor.

İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen büyük taşınma operasyonu kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan yolcusuz olarak havalanan uçaklar yeni adreslerine gitmeye devam ediyor. Gece saatlerinde tırlarla başlayan taşınma işlemleri gün içerisinde yavaşlatılırken, uçakların belli aralıklarla boş olarak İstanbul Havalimanı'na inişi devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:25 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi? Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'na Yolcusuz Uçakların Geçişi Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]