İstanbul Havalimanı'na Yolcusuz Uçakların Geçişi Sürüyor
1 saat önce
İstanbul Havalimanı'na yolcusuz uçakların geçişi sürüyorİSTANBUL - İstanbul Havalimanı'na gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor.
İstanbul
Havalimanı'na yolcusuz uçakların geçişi sürüyor
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'na gece saatlerinde başlayan taşınma operasyonu devam ediyor. Atatürk Havalimanı
'ndan kalkan yolcusuz uçaklar, belli aralıklara İstanbul Havalimanı'na teker koyuyor.
İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen büyük taşınma operasyonu kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan yolcusuz olarak havalanan uçaklar yeni adreslerine gitmeye devam ediyor.
Gece saatlerinde tırlarla başlayan işlemleri gün içerisinde yavaşlatılırken uçakların belli aralıklarla boş olarak İstanbul Havalimanı'na inişi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
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