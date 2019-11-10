İstanbul Havalimanı'nda 09.05 (Ek görüntü)

10 Kasım'a özel olarak İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği bölgede toplandı. Yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı. Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

- İstanbul