Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 09.05 (Ek görüntü)
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 09.05 (Ek görüntü)

İstanbul Havalimanı'nda 09.05 (Ek görüntü)

7 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'nda 09.05 (Ek görüntü), System.String[]
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

10 Kasım'a özel olarak İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi asıldı. Tören öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapıldı. Çok sayıda havalimanı personeli ve yolcu törenin düzenlendiği bölgede toplandı. Yolcular için hem Türkçe hem de İngilizce anons yapıldı.  Havalimanı çalışanları ve yolcular sirenlerin çalmasıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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