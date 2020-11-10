İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni

10.11.2020 09:53

- İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'inci yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi.

- İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni

İSTANBUL - Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'inci yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda anma töreni düzenlendi. Seyahat için havalimanına gelen yolcular da saygı duruşuna eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'inci yılında yurdun dört bir yanında saygıyla anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda da tören düzenlendi.

Havalimanındaki yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapılırken, terminal binası içerisine asılan Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi önünde bir araya gelen havalimanı personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Buradaki törene İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlü Kadri Samsunlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Başmüdürü Özkan Polat, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serpil Hatipolu, havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.

İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni
İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni
İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni
İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, 10 Kasım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve poyraz geliyor Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış
Ermenistan'daki eylemler sırasında Başbakan Paşinyan'ın parfüm, saat, bilgisayar ve ehliyeti çalındı Ermenistan'daki eylemler sırasında Başbakan Paşinyan'ın parfüm, saat, bilgisayar ve ehliyeti çalındı         
10:14
İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da         
10:01
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı         
09:11
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?         
07:54
Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın         
07:40
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?         
00:30
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz         
23:56
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:20:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei