İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

6 saat önce

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda 1 Şubat ile 20 Aralık arasında yapılan kontrollerde, piyasa değeri 5 milyon 43 bin 239 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 bin 665 kilo kaçak...

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ, System.String[]

Enver ALAS/ İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda 1 Şubat ile 20 Aralık arasında yapılan kontrollerde, piyasa değeri  5 milyon 43 bin 239 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara, 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü, 19 bin 953 paket sigara, sigarillo ve puro ile 362 bin 665 kilo kaçak tütün yakalandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bakanlık nezdinde kullanılan analiz programlarından yararlanılarak yapılan istihbari çalışmalar, saha devriyeleri, pasaport ve profil çalışmalarının yanı sıra sabit ve Mobil x-ray tarama cihazlarıyla çok sayıda denetim gerçekleştirdi. 1 Şubat ile 20 Aralık tarihleri arasından kontrollerde çok sayıda tütün ürünü ve elektronik sigara ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Söz konusu 11 aylık dönemde yapılan denetimler sonucu gümrüklenmiş değeri 3 milyon 202 bin 844 lira olan 7 bin 767 elektronik sigara ve 155 bin 202 paket elektronik sigara tütünü yakalandı. Yine aynı dönemde yapılan kontrollerde piyasa değeri bir milyon 840 bin 395 lira olan 19 bin 953 paket Sigara, Sigarillo, Puro ve 362 bin 665 kilogram tütün, nargile tütünü ve çiğneme tütünü ele geçirildi. Toplamda ise piyasa değeri 5 milyon 43 bin 239 lira olan ürün tespit edildi.

KAPALI ALANLARDA SİGARA DENETİMİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda bulunan kapalı alanlardaki sigara denetimleri de sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nin çalışmaları neticesinde havalimanında bazı önleyici kontrol ve denetimler yapıldı. Terminal içerisinde biri komiser yardımcısı olmak üzere toplam 6 polis memuru tarafından giden yolcu katı, ofisleri ve servis katında dün yapılan rutin kontroller sırasında kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen bir personele idari para cezası uygulandı. Bugüne kadar polisler tarafından yapılan toplam 40 denetimde ise 33 kişiye para cezası uygulandı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan yolcular ve personeller için toplam 21 sigara içme alanı bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Gümrük ekiplerinin denetimleri

-Kaçak sigara tütünü yakalanması

-Tütünlerin sergilenmesi

-Yolculara yönelik denetimler

-X-ray cihazı

-Polisin sigara denetimi

-Genel ve detaylar


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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