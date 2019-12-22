Son Dakika › Güncel › İstanbul havalimanı'nda 11 ayda 5 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
İstanbul havalimanı'nda 11 ayda 5 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi
6 saat önce
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ (Tamamı)
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 11 AYDA 5 MİLYON LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ (Tamamı)
Son Dakika Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı