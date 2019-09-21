İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain ele geçirildi
1 saat önce
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı.
(İHA)
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