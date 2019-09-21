Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain ele geçirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 kilo 29 gram kokain yakalandı.

(İHA)

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
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