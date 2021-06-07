İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 5 uyuşturucu kuryesi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen analizler neticesinde aynı tarihte havalimanına gelecek üç yolcu riskli olarak değerlendirildi. Farklı ülkelerden gelecek üç yolcuyu taşıyan uçaklar hava takip sistemi üzerinden takibe alındı. Uçakların havalimanına iniş yapmalarının ardından hem şüpheli yolcular hem de beraberindeki bagajlar gözetim altına alındı.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen ilk yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerince durdurularak yolcunun sırt çantası x-ray cihazı ile tarandı. Şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından narkotik dedektör köpeğin de çantada bulunan çocuk kitaplarına tepki verdiği gözlendi.

Bunun üzerine açılarak aranan kitapların kapaklarının altına özel bir yöntemle gizlenmiş levhalar halinde uyuşturucu bulunduğu saptandı. Yapılan analizde levhaların içerisindeki uyuşturucu maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Operasyon neticesinde uyuşturucu kuryesinin taşıdığı çocuk kitaplarının içerisinde toplam 4 kilo kokain ele geçirildi.

Sırt çantalarına gizlenmiş 3'er kilo uyuşturucu ele geçirildi

Etiyopya'dan Türkiye'ye gelen bir diğer şüpheli yolcunun bagajlarında ve beraberindeki çantalarda yapılan kontrollerde sırt çantası içerisindeki kol çantaları Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. X-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpekle kontrol edilen çantaların astarının altında yabancı maddelerin bulunduğu saptandı. Bulundukları yerlerden çıkarılan paketlerin içerisinde yaklaşık 3 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi.

İspanya'dan Türkiye'ye gelen bir diğer şüpheli yolcu da, pasaport kontrolünün ardından durduruldu. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince kuryenin beraberindeki sırt çantası arandı. Sırt çantasının astarı altına gizlenmiş paketler x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpek sayesinde tespit edildi. Paketlerin içerisinde 3 kilo esrar ele geçirildi.

Aynı uçaktaki 2 kurye yakalandı

Birkaç gün sonra gerçekleştirilen son uyuşturucu operasyonunda ise bu defa aynı uçakta seyahat eden iki kurye Gümrük Muhafaza ekiplerinin analizi sonucu riskli görülerek gözetim altına alındı. Kuryelerin beraberindeki bagajlar uçaktan indirildikten sonra dedektör köpekle arandı. Köpeğin tepki verdiği alanın x-ray taraması sonucunda, bagajların taban kısmında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Açılarak aranan bagajların tabanlarında özel olarak oluşturulan gizli bölmelerde toplam 1 kilo 300 gram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun devamında uyuşturucunun teslim edileceği kişinin evinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 700 gram esrar ile 5 adet uyuşturucu hap yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri 4 ayrı operasyonda yaklaşık 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu kuryeleri gözaltına alınırken olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.