İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı

23.10.2020 17:33
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda kurulan koronavirüs test merkezinde 11 Haziran tarihinden bugüne kadar 141 bin 811 yolcunun test yaptırdığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda kurulan koronavirüs test merkezinde 11 Haziran tarihinden bugüne kadar 141 bin 811 yolcunun test yaptırdığı öğrenildi. Günlük 5 bin kapasitelik test merkezinden yolcular sonuçlarını 3-5 saat içerisinde alarak yolcularını yapabiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı uçuşlarının bir süre durdurulmasının ardından 11 Haziran itibariyle uçuşlar yeniden başlamıştı. Bazı ülkelerin PCR testi zorunluluğu getirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'nda test merkezi kuruldu.  Dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular için kurulan PCR test merkezinde bu zamana kadar 141 bin 811 yolcu koronavirüs testi yaptırdı. Havalimanında kurulan merkezde  yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar 3 ila 5 saat arasında yolcuya bildiriliyor.  Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları bu testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabilirken, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor.

YOLCULAR HİZMETTEN MEMNUN

Test merkezinden koronavirüs testi yaptıran Erol Süzen, "Arabistan'da çalışıyorum. Eve gitmeden önce uçuşum öncesi Covid -19 testini yaptırmak için havalimanındaki test merkezine geldim. Hızlı bir şekilde uygun ve sağlıklı bir ortamda testimizi yaptırdık. Ailemize gitmeden önce kendimizden emin olmak için bu testi yaptırdım. Arabistan'da bu şekilde havalimanlarında yok sadece hastanelerde yapılıyor. 4 yıldır Arabistan'da çalışıyorum. 1 yıldır karantinadaydık kapılar açıldıktan sonra geldik. 20 gün iznim var bunun 14 gününü evimizde geçireceğiz" dedi. Rusya'ya gitmek için koronavirüs testi yaptıran Samet Laleci ise şunları söyledi: "Süreç çok hızlı oldu 15 dakika oldu havalimanına geleli. testimi almak için bir gün önceden havalimanına geldim testin 72 saat geçerliliği olduğunu söylediler. Yarın sabahta uçuşumu yapacağım."


- İstanbul
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı
İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı

Koronavirüs, PCR Testi, İstanbul, Haziran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 141 bin yolcu koronavirüs testi yaptırdı - Son Dakika

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