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İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:21
İstanbul Havalimanı'nda

Türk milletinin azim ve kararlılığını anlatan fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

Türk milletinin azim ve kararlılığını anlatan fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, Türk halkının iradesini gösteren sergide, o geceye ait bazı karelerle ile şehit olan vatandaşların fotoğrafları yer alıyor.

Serginin açılışına, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ile bazı çalışanlar katıldı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, açılış konuşmasında, Türkiye'nin 15 Temmuz'da cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerinden birini yaşadığını belirtti.

Türk milletinin azmi, duruşu ve kararlılığı ile o karanlık geceden darbecilere karşı tek vücut olarak aydınlığa çıkmasını bildiğini kaydeden Samsunlu, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi 2016 yılında bizler Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nı hızla değerlerimiz arasına katmak için çabalarken ülkemiz cumhuriyet tarihindeki en karanlık gecelerden birini yaşadı. İstanbul Havalimanı'nın inşaatında ilk günden itibaren ara vermeden devam eden çalışmalarımız, hain girişimi engellemek ve demokrasi nöbetine destek vermek için ilk ve tek kez durdu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği 7'den 70'e milletimizin ortaya koyduğu irade ile bu karanlık gece aydınlığa dönüştü ve milli bir destan yazıldı. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi', 251 şehidimiz ve 2 bin 700'ü aşkın kahraman gazimizin unutulmaz izlerini, onların fotoğraflarında ve bizlere yadigar kalan eşyalarında görmeniz mümkün olacak."

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç ise 15 Temmuz'da devletin milli birliği, beraberliği ile demokrasinin hedef alındığını, milletin tek yürek olarak FETÖ/PDY'nin darbe girişimini bastırdığını belirtti.

O gün hayatını yitiren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de geçmiş olsun temennisinde bulunan Turunç, "Türk milleti ve bu kutsal topraklar bize emanet olarak bırakıldı. Bu emaneti bırakan ve şanlı ecdadımız da bir bedel ödeyip bir çaba ortaya koyarak bize bu ülkeyi bıraktı. Dolayısıyla Türk milleti olarak bunun bir miras değil emanet olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz da kahramanlık destanı yazılan gecenin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Milletlerin tarihinde bazı önemli ve tarihi kırılma anları olduğuna dikkati çeken Haktankaçmaz, "Bizler de kadim bir medeniyet olarak bir arada olmayı başardığımız için bu kırılma anlarında millet olmayı başarabildiğimiz için bugüne geldik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bu kahraman millet sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik başta olmak üzere o kahraman ruhu yeniden canlandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Sergi, 20 Temmuz'a kadar açık kalacak

Genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile 7'den 70'e milyonlarca vatandaşın "milli iradeye" sahip çıkışının anlatıldığı fotoğraf sergisinde, 15 Temmuz gecesinde bazı şehitlere ve gazilere ait tişört, gömlek, motosiklet kaskı bulunan 10 materyal de sergileniyor.

İGA ve 15 Temmuz Derneğinin ortak girişimleriyle oluşturulan sergiyi, yolcular ile havalimanı çalışanları 20 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi de Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi açıldı - Son Dakika


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