İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi
5 saat önce
- Sergiden görüntüler Sergiyi gezen vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:32 Kaynak: AA
- Sergiden görüntüler
Sergiyi gezen vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - İstanbul
Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi düzenlendi.
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