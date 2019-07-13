Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi

5 saat önce

- Sergiden görüntüler Sergiyi gezen vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi düzenlendi.

- Sergiden görüntüler
Sergiyi gezen vatandaşlar ile röportaj İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi düzenlendi.
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ, 267 konutu açık artırma ile satışa sundu Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı Oyuncu Mine Tugay, estetiksiz fotoğraflarıyla bir kez daha sosyal medyanın gündeminde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:02:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz" fotoğraf sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]