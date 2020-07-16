İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı

İstanbul Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için kurulan merkezde bugüne kadar 1500 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için kurulan merkezde bugüne kadar 1500 yolcuya hizmet verildi.

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Havalimanında yurt dışından gelen ve dış hatta giden yolcuların koronavirüs testi yaptırmaları için, dış hatlar terminalindeki iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, temmuz ayı başında çalışmalarına başladı.

Bugüne kadar PCR testi yaptıran yaklaşık 1500 yolcunun büyük çoğunluğunun Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlardan oluştuğu öğrenildi.

Merkezde, yolcuların boğaz ve burunlarından alınan sürüntüler, laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılıyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşları iptal edilerek, tedavi için belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

Yolculara, Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden sonuçlar gönderiliyor ya da isteğe göre çıktı olarak da alınabiliyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 1500 yolcuya koronavirüs testi yapıldı - Son Dakika
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