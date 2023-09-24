İstanbul Havalimanı'nda 17 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 17 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 24.09.2023 15:16

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'na gelen bir kargoda, halıya emdirilmiş 17 kilogram metamfetamin yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda uyuşturucu olduğu tespit edilen metamfetaminin değeri yaklaşık 18 milyon lira olarak belirlendi. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda halıya emdirilmiş 17 kilo uyuşturucu yakalandı

İSTANBUL - Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda halıya emdirilmiş 17 kilogram metamfetamin yakalandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince, yurt dışına gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı hızlı kargo bölümüne gelen bir kargo risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye alındı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinde kullanılarak başlatılan aramada, köpeklerin kargo gönderisine tepki verdiklerinin görülmesi üzerine ekiplerce kargo gönderisi açıldı. Kargonun içinden kağıt ruloya sarılı halde 2 adet halı çıktı. Halıları incelemeye alan ekiplerin, halıların bazı yerlerinde sertlik ve renk farklılığı gözlemlemesi üzerine sürüntü yöntemiyle beyaz renkte kristalize madde çıkarılıp numune alındı. Alınan numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince uygulanan ayrıştırma işlemleri neticesinde yaklaşık 18 milyon lira değerinde 17 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmaya Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 17 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda 17 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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