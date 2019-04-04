Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 2020'de 70 Milyon Yolcu Kapasitesi Geçilebilir"

İstanbul Havalimanı'nda 2020'de 70 Milyon Yolcu Kapasitesi Geçilebilir"

57 dakika önce

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, bugün itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşlarını gerçekleştireceklerini belirterek, "7 Nisan sabahında İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu yapacağız.

İstanbul Havalimanı'nda 2020'de 70 Milyon Yolcu Kapasitesi Geçilebilir
NURAN ERKUL KAYA - Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, bugün itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşlarını gerçekleştireceklerini belirterek, "7 Nisan sabahında İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu yapacağız. Adaptasyon sürecini atlattıktan sonra, çok daha iyi ve keyifli bir havalimanı bizi bekliyor. Yeni havalimanında 2020'de 70 milyon yolcu kapasitesini rahatlıkla geçebiliriz. Bu havalimanıyla, Türkiye havacılık sektöründe büyüyen pastadan çok iyi bir pay alabilir." dedi.

Geçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de havacılık sektöründeki büyüme eğiliminin devam ettiğini ve grup olarak uzun vadede yatırım planları bulunduğunu söyledi.

Bu yıl özellikle turizmdeki hareketlilik sebebiyle Frankfurt- Bodrum uçuşu koyduklarını anımsatan Geçer, Antalya uçuşlarını artırdıklarını ve bazı destinasyonlar için de taleplere göre ilerlediklerini kaydetti.

Geçer, Türkiye'de turizmde ağırlıklı olarak charter uçuşlarının daha ön planda olduğunu dile getirerek, "Eğer Türkiye turizm sektörü olarak buradan sıyrılıp, biraz daha yüksek harcama potansiyeli olan müşteri kitlesine hitap ederek tarifeli sefer sayılarını artırabilirse, hem yabancı hem de yerli hava yolları yurt dışından çok daha farklı uçuşlar yapabilecektir. Türkiye turizminin gelirini de çok etkileyebilecek bir faktör bu." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin havacılık sektörüne büyük katkıları olacağını vurgulayan Geçer, "Biz de 4 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Lutfhansa 1304 sefer sayılı uçağımız, 6 Nisan'da Frankfurt'tan İstanbul Havalimanı'na inecek. 7 Nisan sabahı ise İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu yapacağız. Yeni havalimanında 2020'de 70 milyon yolcu kapasitesini rahatlıkla geçebiliriz. Bu havalimanıyla, Türkiye havacılık sektöründe büyüyen pastadan çok iyi bir pay alabilir." diye konuştu.

Geçen yıl 4,3 milyar insan hava yoluyla seyahat etti

Geçer, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından önemli bir adaptasyon süreci yaşanacağını söyledi.

Süreçlerin oturması ve personelin orada tecrübe edinmesi gerektiğini ifade eden Geçer, şunları kaydetti:

"Uzun vadede, diğer terminal binası ve pistlerin de açılmasıyla kapasite daha da artacak. 90 milyon yolcu kapasitesinden 150 ve 200 milyon bandına çıkabilecek bir kapasiteden bahsediyoruz. Bunlar uzun vadede pazarın gelişmesiyle yaşanacak gelişmeler ama dünya havacılık sektörünün gelişimine baktığımızda, rakamlar çok ciddi şekilde artıyor. Geçen yıl dünyada 4,3 milyar insan hava yolu taşımacılığıyla seyahat etti. Bu rakam önümüzdeki 10-15 sene içerisinde 8 milyar insana çıkacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:03 Kaynak: AA

7 Nisan, İstanbul Atatürk Havalimanı, Türkiye, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:00:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 2020'de 70 Milyon Yolcu Kapasitesi Geçilebilir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]