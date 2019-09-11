Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı

11 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında 93 adet toplam uzunluğu 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında 93 adet toplam uzunluğu 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı.


İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular ve valizleri risk analizine tabii tutuldu. Yapılan analiz sonrasında Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geleceği belirlenen ve riskli olduğu tespit edilen Endonezya uyruklu bir yolcu Hava Takip Sistemi üzerinden gözetim altına alındı. Uçak havalimanına iniş yaptığı sırada uçakla birlikte taşınan valizler, yolcu salonuna transfer edilmek üzere bantlara alınmadan önce mobil x-ray cihazı ile tarandı. Yapılan taramada riskli yolcuya ait iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edildi.


93 adet farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu ise 355 metre


Şüpheli şahıs, valizleri ile gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan geçerek Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takipte olan Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Ekipler tarafından açılan şahsın valizlerinde 93 adet farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu ise 355 metre olan işlenmiş yılan derisi ele geçirildi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında (CITES) ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.


Konuya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:18:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]